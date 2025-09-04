Milano 10:09
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato +0,11%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9386. Supporto a 0,9359. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9413.


