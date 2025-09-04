Milano 10:09
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 3/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dello 0,86%.

Lo status tecnico di medio periodo del CAC 40 rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 7.770,1, mentre i supporti sono stimati a 7.661,8. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 7.878,5.


