Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Nuovo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che guadagna bene e porta a casa un +0,89%.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.470,9 e primo supporto individuato a 8.371,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.570.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)