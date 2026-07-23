Milano 12:24
51.750 -1,97%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:24
10.703 -0,13%
Francoforte 12:24
24.982 -0,69%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Nuovo spunto rialzista per l'indice principale della Borsa di Parigi, che guadagna bene e porta a casa un +0,89%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.470,9 e primo supporto individuato a 8.371,8. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.570.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```