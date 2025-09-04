Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:26
23.487 +0,31%
Dow Jones 18:26
45.483 +0,47%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

Borsa: Frazionale rialzo per Londra che porta a casa un mediocre +0,42%

Il FTSE 100 chiude la seduta a 9.216,87 punti

In breve, Finanza
Londra riporta un guadagno dello 0,42%, terminando a 9.216,87 punti.
