Francoforte: brillante l'andamento di Nordex

(Teleborsa) - Avanza Nordex
, che guadagna bene, con una variazione del 2,03%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex
rispetto all'indice.
Lo scenario di breve periodo di Nordex
evidenzia un declino dei corsi verso area 20,75 Euro con prima area di resistenza vista a 21,31. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 20,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)