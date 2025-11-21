Francoforte: si concentrano le vendite su Nordex

Nordex

Germany MDAX

Nordex

Nordex

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per, che mostra un decremento del 2,07%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'andamento di breve periodo dimostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 26,77 Euro e supporto a 26,15. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 27,39.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)