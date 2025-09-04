Milano 10:15
41.896 +0,27%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 10:15
9.184 +0,07%
Francoforte 10:15
23.696 +0,43%

Francoforte: positiva la giornata per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Zalando
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che vende calzature e moda online, con una variazione percentuale dell'1,88%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Zalando più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 24,07 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 24,55. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 25,03.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```