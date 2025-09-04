Francoforte: Teamviewer scende verso 9,21 Euro

(Teleborsa) - Scende sul mercato Teamviewer
, che soffre con un calo del 4,41%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Teamviewer
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a -2,44% del Germany MDAX
).
Le implicazioni di breve periodo di Teamviewer
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 9,53 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 9,21. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,86.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)