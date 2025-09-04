Milano 9:11
41.817 +0,08%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 9:11
9.178 0,00%
23.648 +0,23%

Generali, Morgan Stanley riprende copertura con Overweight

Assicurazioni, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Gli analisti di Morgan Stanley hanno ripreso la copertura sul titolo Generali, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, con una raccomandazione "Overweight" e un target price di 37,50 euro per azione.
