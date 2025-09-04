Milano
9:11
41.817
+0,08%
Nasdaq
3-set
23.415
0,00%
Dow Jones
3-set
45.271
-0,05%
Londra
9:11
9.178
0,00%
Francoforte
9:11
23.648
+0,23%
Giovedì 4 Settembre 2025, ore 09.27
Generali, Morgan Stanley riprende copertura con Overweight
Assicurazioni
,
Finanza
,
Consensus
04 settembre 2025 - 08.42
(Teleborsa) - Gli analisti di
Morgan Stanley
hanno
ripreso la copertura
sul titolo
Generali
, colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, con una raccomandazione "
Overweight
" e un target price di
37,50 euro
per azione.
