I miliardari USA crescono e valgono oltre 5.700 miliardi

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti i miliardari sono oggi 1.135, ben 927 in più rispetto al 2020
, con un patrimonio complessivo che supera i 5.700 miliardi di dollari.
A riportare i dati è il Wall Street Journal
, citando l’analisi di Altrata
, secondo cui la concentrazione maggiore si trova in California,
dove risiedono 255 miliardari.
I 100 più ricchi detengono da soli 3.860 miliardi, oltre la metà del totale. I primi tre – Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg
– valgono insieme circa 1.000 miliardi.
Nonostante il peso della Silicon Valley, gran parte dei miliardari statunitensi ha costruito le proprie fortune al di fuori del settore tecnologico: circa 300 provengono dall’industria bancaria e finanziaria, mentre 75 dal comparto immobiliare
.