Milano 9:11
41.817 +0,08%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 9:11
9.178 0,00%
23.648 +0,23%

I miliardari USA crescono e valgono oltre 5.700 miliardi

Economia
I miliardari USA crescono e valgono oltre 5.700 miliardi
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti i miliardari sono oggi 1.135, ben 927 in più rispetto al 2020, con un patrimonio complessivo che supera i 5.700 miliardi di dollari. A riportare i dati è il Wall Street Journal, citando l’analisi di Altrata, secondo cui la concentrazione maggiore si trova in California, dove risiedono 255 miliardari.

I 100 più ricchi detengono da soli 3.860 miliardi, oltre la metà del totale. I primi tre – Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg – valgono insieme circa 1.000 miliardi.

Nonostante il peso della Silicon Valley, gran parte dei miliardari statunitensi ha costruito le proprie fortune al di fuori del settore tecnologico: circa 300 provengono dall’industria bancaria e finanziaria, mentre 75 dal comparto immobiliare.
Condividi
```