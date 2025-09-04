Milano 10:17
Londra: nuovo spunto rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100, ad evidenza del fatto che il movimento di JD Sports Fashion subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di JD Sports Fashion. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, JD Sports Fashion evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,9707 sterline. Primo supporto a 0,9493. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,9351.

