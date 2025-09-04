Londra: nuovo spunto rialzista per JD Sports Fashion

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di calzature e abbigliamento sportivo
, in guadagno del 2,10% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di JD Sports Fashion
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di JD Sports Fashion
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, JD Sports Fashion
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 0,9707 sterline. Primo supporto a 0,9493. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 0,9351.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)