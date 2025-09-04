Mediobanca, Gruppo Lucchini vende azioni per 23,9 milioni di euro

Mediobanca

(Teleborsa) -, società del Gruppo Lucchini, hail 3 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,92108 euro, per un controvalore di circa 5,98 milioni di euro., altra società del Gruppo Lucchini, haMediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari 19,92313 euro, per un controvalore di circa 17,93 milioni di euro.Il Gruppo Lucchini, secondo l'ultimo aggiornamento al 30 agosto, aderiva alMediobanca con complessive 3.037.805 azioni, pari al 5,40% del patto e allo 0,37% del capitale sociale della banca.