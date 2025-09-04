Mediobanca, Gruppo Lucchini vende azioni per 23,9 milioni di euro

(Teleborsa) - Gilpar
, società del Gruppo Lucchini, ha venduto 300.000 azioni Mediobanca
il 3 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,92108 euro, per un controvalore di circa 5,98 milioni di euro.Sinpar
, altra società del Gruppo Lucchini, ha venduto 900.000 azioni
Mediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari 19,92313 euro, per un controvalore di circa 17,93 milioni di euro.
Il Gruppo Lucchini, secondo l'ultimo aggiornamento al 30 agosto, aderiva al patto di consultazione dei soci
Mediobanca con complessive 3.037.805 azioni, pari al 5,40% del patto e allo 0,37% del capitale sociale della banca.