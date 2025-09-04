New York: andamento rialzista per Marvell Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,54%.
L'andamento di Marvell Technology
nella settimana, rispetto al Nasdaq 100
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Marvell Technology
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,47 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 65,54. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,41.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)