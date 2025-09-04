Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 20:48
23.568 +0,66%
Dow Jones 20:48
45.576 +0,67%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: andamento rialzista per Marvell Technology

(Teleborsa) - Balza in avanti il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,54%.

L'andamento di Marvell Technology nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Marvell Technology, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 62,47 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 65,54. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 60,41.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
