New York: in calo Trade Desk

società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la, che presenta una flessione del 3,66% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 51 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 53,34. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 50,19.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)