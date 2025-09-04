Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:28
23.476 +0,26%
Dow Jones 18:28
45.469 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: in calo Trade Desk

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie, che presenta una flessione del 3,66% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Trade Desk è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Trade Desk perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 51 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 53,34. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 50,19.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
