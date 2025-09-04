New York: in calo Trade Desk

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che offre una piattaforma per acquistare e gestire campagne pubblicitarie
, che presenta una flessione del 3,66% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Trade Desk
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Trade Desk
perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 51 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 53,34. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 50,19.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)