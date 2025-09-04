Milano 17:35
41.990 +0,49%
Nasdaq 18:28
23.476 +0,26%
Dow Jones 18:28
45.469 +0,44%
Londra 17:35
9.217 +0,42%
Francoforte 17:35
23.770 +0,74%

New York: in rally Bath & Body Works

Seduta decisamente positiva per il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che tratta in rialzo del 3,89%.
