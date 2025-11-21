Milano 17:07
Male Bath & Body Works sul mercato azionario di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Si muove in perdita il rivenditore di profumi e prodotti per la cura del corpo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,39% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Bath & Body Works rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di Bath & Body Works suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,58 USD con tetto rappresentato dall'area 15,42. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
