New York: seduta difficile per AES

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore globale di energia elettrica, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,16%.

La tendenza ad una settimana di AES è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di AES segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 12,06 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 13,04. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 11,7.

