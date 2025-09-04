Officina Stellare, nuovo contratto da 3 milioni di euro con l'Agenzia Spaziale Italiana

Officina Stellare

Thales

Leonardo

(Teleborsa) -, società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha sottoscritto unper la progettazione e realizzazione di una stazione ottica di terra completa e trasportabile per applicazioni di comunicazione quantistica e Lasercom.Il contratto avrà una durata di 24 mesi e un valore complessivo di circa 3,35 milioni di euro (di cuidel Gruppo Officina Stellare). Officina Stellare sarà responsabile del progetto che la vede capofila nella realizzazione insieme alla propria controllata ThinkQuantum e alle società Thales Alenia Space Italia (JV67% e33%) con la sua sede in Italia e Telespazio (JV Leonardo 67% e Thales 33%)."Le stazioni ottiche di Terra sono un componente fondamentale per lo sviluppo delle telecomunicazioni del futuro - affermadi Officina Stellare - Rappresentano infatti il punto di connessione tra la rete di Terra ed i nuovi segmenti spaziali di telecomunicazione basati su laser modulati. Con questo contratto viene data la possibilità al Gruppo Officina Stellare di confermare ancora una volta la propria leadership in questo segmento specifico, ma anche di alzare ulteriormente il livello tecnologico dei propri prodotti, garantendo da un lato la compatibilità dell'assetto con tutti i principali programmi in corso in Europa e dall'altro la sua trasportabilità, in modo da poterne ottimizzarne l'utilizzo in funzione dei vari scenari operativi. Il nostro Paese si doterà quindi di uno strumento importantissimo che contribuirà ad incrementare ulteriormente il presidio italiano nella infrastruttura di nuova generazione per garantire comunicazioni sicure e ad alta velocità tra continenti".