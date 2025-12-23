Milano 14:41
44.489 -0,24%
Nasdaq 22-dic
25.462 0,00%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 14:41
9.851 -0,15%
Francoforte 14:41
24.266 -0,07%

Piazza Affari debole prima del lungo ponte di Natale

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa, con clima già natalizio e volumi scarsi, al termine di un anno molto positivo, con l'indice STOXX Europe 600 in aumento del 15% YTD, trainato dalla forza dei titoli bancari, della difesa e industriali.

Sul fronte macroeconomico, il focus degli investitori è sul recupero di una serie di dati statunitensi che erano stati ritardati a causa dello shutdown record. Il dato chiave odierno riguarda i dati sulla crescita del terzo trimestre, attesa in aumento del 3,2% dopo il +3,8% precedente. In Spagna, il prodotto interno lordo è cresciuto dello 0,6% nel terzo trimestre del 2025, mentre in Italia il saldo commerciale con i paesi extra UE27 è tornato a rafforzarsi, attestandosi a +6,918 miliardi di euro.

A Piazza Affari occhi puntati su Stellantis, che a novembre ha registrato una contrazione su anno delle immatricolazioni del 2,7% in Europa (area UE, Efta e Gran Bretagna), a fronte di una crescita del 2,4% del mercato; su Officina Stellare, dopo un contratto triennale per la fornitura di sistemi ottici per i telescopi a alta risoluzione con Leonardo dal valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e un contratto di quasi due anni con Thales Alenia Space per 5,3 milioni di euro; su doValue, che ha lanciato un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership con Gardant Investor Sgr, e tre banche italiane; su Cy4Gate, che ha comunicato un contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode.

Leggera crescita dell'euro / dollaro USA, che sale a quota 1,18. L'Oro, in aumento (+0,94%), raggiunge 4.485,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%.

Torna a salire lo spread, attestandosi a +75 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,52%.

Tra i mercati del Vecchio Continente senza spunti Francoforte, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,25%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 47.151 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap (-0,4%); sulla stessa linea, in frazionale calo il FTSE Italia Star (-0,42%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+1,46%), Recordati (+0,87%), Fincantieri (+0,79%) e Inwit (+0,58%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem, che ottiene -1,57%. Si concentrano le vendite su Telecom Italia, che soffre un calo dell'1,55%. Tentenna Interpump, con un modesto ribasso dell'1,34%. Giornata fiacca per Banca Mediolanum, che segna un calo dello 0,93%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, RCS (+3,34%), Safilo (+1,17%), Fincantieri (+0,79%) e Ariston Holding (+0,75%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS, che ottiene -1,40%. Piccola perdita per Sesa, che scambia con un -1,18%. Tentenna OVS, che cede l'1,16%. Sostanzialmente debole Technogym, che registra una flessione dell'1,15%.
