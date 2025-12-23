Piazza Affari debole prima del lungo ponte di Natale

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa
, con clima già natalizio e volumi scarsi, al termine di un anno molto positivo, con l'indice STOXX Europe 600 in aumento del 15% YTD, trainato dalla forza dei titoli bancari, della difesa e industriali.
Sul fronte macroeconomico, il focus degli investitori è sul recupero di una serie di dati statunitensi
che erano stati ritardati a causa dello shutdown record. Il dato chiave odierno riguarda i dati sulla crescita del terzo trimestre, attesa in aumento del 3,2% dopo il +3,8% precedente. In Spagna
, il prodotto interno lordo è cresciuto
dello 0,6% nel terzo trimestre del 2025, mentre in Italia
il saldo commerciale con i paesi extra UE27 è tornato
a rafforzarsi, attestandosi a +6,918 miliardi di euro.A Piazza Affari occhi puntati
su Stellantis
, che a novembre ha registrato
una contrazione su anno delle immatricolazioni del 2,7% in Europa (area UE, Efta e Gran Bretagna), a fronte di una crescita del 2,4% del mercato; su Officina Stellare
, dopo un contratto
triennale per la fornitura di sistemi ottici per i telescopi a alta risoluzione con Leonardo
dal valore complessivo di circa 9,2 milioni di euro e un contratto
di quasi due anni con Thales Alenia Space per 5,3 milioni di euro; su doValue
, che ha lanciato
un nuovo fondo a conferimento focalizzato su crediti garantiti dal Fondo di Garanzia MCC, creato in partnership con Gardant Investor Sgr, e tre banche italiane; su Cy4Gate
, che ha comunicato
un contratto triennale da 5,6 milioni di euro in ambito antifrode.
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,18. L'Oro
, in aumento (+0,94%), raggiunge 4.485,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +75 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,52%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e pensosa Parigi
, con un calo frazionale dello 0,25%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,29%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 47.151 punti. In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,4%); sulla stessa linea, in frazionale calo il FTSE Italia Star
(-0,42%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Nexi
(+1,46%), Recordati
(+0,87%), Fincantieri
(+0,79%) e Inwit
(+0,58%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem
, che ottiene -1,57%. Si concentrano le vendite su Telecom Italia
, che soffre un calo dell'1,55%. Tentenna Interpump
, con un modesto ribasso dell'1,34%. Giornata fiacca per Banca Mediolanum
, che segna un calo dello 0,93%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, RCS
(+3,34%), Safilo
(+1,17%), Fincantieri
(+0,79%) e Ariston Holding
(+0,75%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su GVS
, che ottiene -1,40%. Piccola perdita per Sesa
, che scambia con un -1,18%. Tentenna OVS
, che cede l'1,16%. Sostanzialmente debole Technogym
, che registra una flessione dell'1,15%.