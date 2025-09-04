Open Fiber: nelle province di Torino e Cuneo buono da 100 euro per i nuovi utenti

(Teleborsa) - Laè arrivata in diversi comuni delle. Famiglie, professionisti e imprese possono già accedere alla, da oggi con una opportunità in più:Tutti gli utenti residenziali di Albiano d'Ivrea, Azeglio, Baldissero Torinese, Bernezzo, Bibiana, Candia Canavese, Caravino, Carrù, Castagneto Po, Coazze, Fiano, Foglizzo, Front, Germagnano, La Cassa, Lombardore, Oglianico, Perosa Argentina, Pinerolo, Piscina, Roletto, Romano Canavese, San Gillio, San Martino Canavese, San Pietro Val Lemina, Torrazza Piemonte, Vidracco e Villanova Mondovì che attiveranno una connessione ultraveloce attraverso gli operatori partner di Open Fiberda convertire in unIl termine ultimo per la richiesta dei premi è fissato al 31 marzo 2026.Per accedere a questa opportunità basta, scegliere un: eseguita l’installazione, sul sito va compilatoÈ infine importante assicurarsi che l’installatore applichi l’adesivo col codice sulla borchia ottica.La rete ultraveloce oggi disponibile nei 28 comuni sopraelencati(Fiber-to-the-home, la fibra ottica stesa fino all’interno degli edifici), unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione fino a 2,5 Gigabit al secondo. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del Comune. L’infrastruttura tecnologica, infatti, è stata(BUL) gestito da, società del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il coordinamento della Regione Piemonte. La nuova rete è e resterà di proprietà pubblica."Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, diversi comuni della provincia di Torino e Cuneo oggi sono dotati di una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo diper lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisiti online e l’accesso ai servizi da remoto della Pubblica amministrazione", affermaOpen Fiber è il. Essendo un operatore wholesale only non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma mette la sua infrastruttura a disposizione di tutti gli operatori interessati a parità di condizioni.