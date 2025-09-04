Milano 13:18
41.959 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:18
9.195 +0,19%
Francoforte 13:18
23.774 +0,76%

Parigi: scambi al rialzo per Teleperformance

Migliori e peggiori
Parigi: scambi al rialzo per Teleperformance
(Teleborsa) - Scambia in profit il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che lievita del 2,75%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Teleperformance rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Teleperformance, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 64,33 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 66,71. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 62,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```