Milano 14:15
44.772 -0,71%
Nasdaq 22-gen
25.518 0,00%
Dow Jones 22-gen
49.384 +0,63%
Londra 14:15
10.163 +0,13%
Francoforte 14:15
24.882 +0,10%

Parigi: seduta molto difficile per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: seduta molto difficile per Teleperformance
Ribasso per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che tratta in perdita del 4,06% sui valori precedenti.
Condividi
```