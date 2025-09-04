Milano 13:18
41.959 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:18
9.195 +0,19%
Francoforte 13:18
23.774 +0,76%

Piazza Affari: allunga il passo MFE A

(Teleborsa) - Effervescente la società media e di comunicazione italiana, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,01%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di MFE A è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,459 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,279. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,639.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
