Piazza Affari: allunga il passo MFE A

(Teleborsa) - Effervescente la società media e di comunicazione italiana
, che scambia con una performance decisamente positiva del 5,01%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MediaForEurope
rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di MFE A
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 3,459 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 3,279. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 3,639.
