Piazza Affari: balza in avanti Juventus

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società operante nel settore del calcio professionistico, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Juventus rispetto all'indice.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,924 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,986. Il peggioramento di Juventus è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,884.

