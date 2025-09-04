Piazza Affari: balza in avanti Juventus

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società operante nel settore del calcio professionistico
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,21%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Juventus
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Juventus
rispetto all'indice.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 2,924 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 2,986. Il peggioramento di Juventus
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 2,884.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)