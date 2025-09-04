Milano 13:19
41.960 +0,42%
Nasdaq 3-set
23.415 0,00%
Dow Jones 3-set
45.271 -0,05%
Londra 13:19
9.195 +0,18%
Francoforte 13:19
23.773 +0,76%

Piazza Affari: movimento negativo per DiaSorin

Piazza Affari: movimento negativo per DiaSorin
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda produttrice di apparati diagnostici, che tratta con una perdita del 2,23%.

La tendenza ad una settimana di DiaSorin è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per la società biotecnologica, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 82,82 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 84,44 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 82,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
