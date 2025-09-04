Milano 16:00
41.974 +0,45%
Nasdaq 16:00
23.424 +0,04%
Dow Jones 16:00
45.323 +0,11%
Londra 16:01
9.225 +0,51%
Francoforte 16:00
23.767 +0,73%

Piazza Affari: retrocede di poco il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: retrocede di poco il settore beni di consumo italiano
Depressa il comparto dei beni di largo consumo, che scambia sotto i livelli della vigilia a 120.721,92 punti.
Condividi
```