Putin sfida Zelensky: "Può venire a Mosca". La replica: "inaccettabile"

(Teleborsa) - Il Presidente russoin Ucraina - "una luce in fondo al tunnel" - ed afferma chee che il leader ucrainoper un faccia a faccia. Una proposta che il leader ucraino rispedisce indietro definendola, mentre Putin sostiene di non aver "mai escluso la possibilità" di un incontro a due, sebbene l'invito sia in una sede non neutrale.Un messaggio ambiguo dal leader russo, che in questi giorni ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping ed il dittatore sudcoreano Kim Jong-un, mentresul campo di battaglia. Putin guarda infatti ad un accordo di pace, ma non rinuncia a combattere per i territori contesi, dove leIl Presidente russo loda anche, affermando che dimostr"unal conflitto, mentreafferma che. "Non sono contento", ha ribadito il presidente americano auspicando una soluzione del conflitto "in un modo o nell'altro".Per parte sua,e propone un: Austria, Vaticano, Svizzera, Turchia e tre Paesi del Golfo si sono detti disponibili a ospitare i due leader per le trattative di pace.Frattanto,, dove si parlerà soprattutto del piano messo a punto dalla Commissione europea e delleper Kiev, in un clima teso che evidenzia ancora molte divisioni all'interno della coalizione. I leader europei si incontreranno con Zelensky e telefonicamente sentiranno il Presidente Trump.