Putin sfida Zelensky: "Può venire a Mosca". La replica: "inaccettabile"

(Teleborsa) - Il Presidente russo Vladimir Putin apre uno spiraglio per un accordo di pace
in Ucraina - "una luce in fondo al tunnel" - ed afferma che "se prevarrà il buonsenso sarà possibile"
e che il leader ucraino Volodymyr Zelensky può "venire a Mosca"
per un faccia a faccia. Una proposta che il leader ucraino rispedisce indietro definendola "inaccettabile"
, mentre Putin sostiene di non aver "mai escluso la possibilità" di un incontro a due, sebbene l'invito sia in una sede non neutrale.
Un messaggio ambiguo dal leader russo, che in questi giorni ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping ed il dittatore sudcoreano Kim Jong-un, mentre prosegue l'avanzata russa
sul campo di battaglia. Putin guarda infatti ad un accordo di pace, ma non rinuncia a combattere per i territori contesi, dove le truppe "avanzano in tutte le direzioni"
.
Il Presidente russo loda anche loda l'amministrazione Trump
, affermando che dimostra
"un sincero desiderio di trovare una soluzione"
al conflitto, mentre Trump
afferma che parlerà con Putin "nei prossimi giorni"
. "Non sono contento", ha ribadito il presidente americano auspicando una soluzione del conflitto "in un modo o nell'altro".
Per parte sua, Zelensky afferma che Putin "continua a giocare con tutti"
e propone un vertice in una qualsiasi sede alternativa
: Austria, Vaticano, Svizzera, Turchia e tre Paesi del Golfo si sono detti disponibili a ospitare i due leader per le trattative di pace.
Frattanto, a Parigi ci si prepara per il vertice dei Volenterosi giovedì
, dove si parlerà soprattutto del piano messo a punto dalla Commissione europea e delle garanzie di sicurezza
per Kiev, in un clima teso che evidenzia ancora molte divisioni all'interno della coalizione. I leader europei si incontreranno con Zelensky e telefonicamente sentiranno il Presidente Trump.