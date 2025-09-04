Milano 17:35
Salesforce in difficoltà dopo guidance deludente

(Teleborsa) - Si muove in perdita Salesforce mostrando una flessione del 6,45% sui valori precedenti.

A pesare sulle azioni, le previsioni deludenti annunciate dall'azienda dei software cloud, per il terzo trimestre, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali che hanno mostrato utili e fatturato in crescita oltre le previsioni, nel secondo trimestre.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.

Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 242,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 236,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 248,5.
