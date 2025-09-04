Salesforce in difficoltà dopo guidance deludente

(Teleborsa) - Si muove in perdita Salesforce
mostrando una flessione del 6,45% sui valori precedenti.
A pesare sulle azioni, le previsioni deludenti annunciate dall'azienda dei software cloud, per il terzo trimestre, in occasione della pubblicazione dei risultati trimestrali che hanno mostrato utili e fatturato in crescita
oltre le previsioni, nel secondo trimestre.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend del fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Salesforce
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 242,3 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 236,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 248,5.