Sanlorenzo, Perotti: primo semestre riflette resilienza, bene nella fascia sopra i 30 metri

(Teleborsa) - "Il primo semestre del 2025 riflette la resilienza
di Sanlorenzo, la forza del nostro brand e la desiderabilità timeless dei nostri yacht. Anche in un contesto globale segnato dall'incertezza sugli effetti dei dazi e dalle più ampie pressioni macroeconomiche, abbiamo conseguito una crescita misurata che si sostanzia in ricavi sostenibili e margini sani". Lo ha detto Massimo Perotti
, Presidente e CEO di Sanlorenzo
, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, commentando i risultati appena pubblicati
.
"Tutti i principali indicatori continuano la traiettoria di crescita positiva
proprio per effetto del nostro modello di business distintivo e resiliente - ha aggiunto - La filosofia Sanlorenzo permea le fondamenta di tutto il Gruppo, inclusa Nautor Swan, acquisita nel 2024".
"Il nostro Order Intake, particolarmente robusto nella fascia superiore ai 30 metri di lunghezza
, conferma la vitalità della nostra filosofia made-to-measure, del nostro modello di business imperniato sulla scarsità e dell'ingresso strategico di successo nel segmento degli yacht a vela con Nautor Swan - ha spiegato Perotti - Questi elementi fondanti, abbinati con l'evidenza di una continua creazione di ricchezza nei grandi patrimoni mondiali, ci rendono fermamente confidenti nelle prospettive future e nel confermare la guidance 2025.
"L'innovazione è l'essenza della nostra Maison - ha sottolineato il CEO - In occasione del Cannes Yachting Festival, debutteranno tre nuovi modelli
Sanlorenzo, oltre a nuove introduzioni da parte di Nautor Swan e Bluegame, mettendo in mostra i portafogli prodotti più completi ed ambiti di ciascun monobrand nel proprio mercato di riferimento. Ulteriori premières seguiranno nell'ultimo trimestre dell'anno - incluso un nuovo concept di Sanlorenzo che incarna il nostro continuo perseguimento di bellezza timeless ed innovazione, oltre alla consegna del primo 74Steel - una milestone che afferma la posizione di Sanlorenzo al vertice della categoria, mantenendo al contempo il focus entro le 2.000 GT, il nostro sweet spot di mercato, dove il profilo rischio-rendimento è più vantaggioso"