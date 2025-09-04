USA, deficit commerciale luglio cresce più del previsto

(Teleborsa) - In aumento il deficit commerciale americano. Nel mese di luglio, la bilancia commerciale
ha mostrato un disavanzo di 78,3 miliardi di dollari, in salita rispetto al passivo di 59,1 miliardi di dollari di giugno (dato rivisto da -60,2 miliardi).
Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis
(BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i -77,7 miliardi stimati dagli analisti.
Le esportazioni
sono cresciute a 280,5 miliardi da 277,3 miliardi, mentre le importazioni
sono risultate in salita a 358,8 miliardi di dollari dai 337,5 miliardi precedenti.