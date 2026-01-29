Milano
Giovedì 29 Gennaio 2026, ore 16.14
Bilancia commerciale USA in novembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
29 gennaio 2026 - 14.35
USA,
Bilancia commerciale in novembre pari a -56,8 Mld $
, in calo rispetto al precedente -29,2 Mld $ (la previsione era -43,4 Mld $).
