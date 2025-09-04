USA: PMI servizi scende in agosto, peggio di attese

(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice,, si è portato a 54,5 punti nel mese di agosto contro una stima preliminare di 55,4, e risulta in calo rispetto ai 55,7 del mese precedente.L'indice, che rappresenta un, si conferma tuttavia al di sopra la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione., che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 54,6 punti, in calo dai 55,4 punti della stima preliminare e rispetto ai 55,1 punti di luglio.