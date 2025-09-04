Milano 16:01
41.990 +0,49%
Nasdaq 16:01
23.433 +0,08%
Dow Jones 16:01
45.339 +0,15%
Londra 16:01
9.225 +0,51%
Francoforte 16:01
23.777 +0,77%

USA: PMI servizi scende in agosto, peggio di attese

Economia, Macroeconomia, PMI
USA: PMI servizi scende in agosto, peggio di attese
(Teleborsa) - Rivisto al ribasso il PMI dei servizi negli Stati Uniti. L'indice, elaborato da S&P Global, si è portato a 54,5 punti nel mese di agosto contro una stima preliminare di 55,4, e risulta in calo rispetto ai 55,7 del mese precedente.

L'indice, che rappresenta un sondaggio sui direttori acquisto delle aziende attive nel settore terziario, si conferma tuttavia al di sopra la soglia dei 50 punti, che fa da spartiacque con tra espansione e contrazione.

Peggiora anche l'indice composito, che tiene conto della variazione del PMI manifatturiero, e si attesta a 54,6 punti, in calo dai 55,4 punti della stima preliminare e rispetto ai 55,1 punti di luglio.
Condividi
```