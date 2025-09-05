Milano 4-set
41.990 0,00%
Nasdaq 4-set
23.633 +0,93%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 4-set
9.217 0,00%
Francoforte 4-set
23.770 0,00%

Borsa: Frazionale rialzo per Hong Kong che porta a casa un mediocre +0,62%

L'Indice Hang Seng chiude la seduta a 25.213,3 punti

Finanza
Hong Kong riporta un guadagno dello 0,62%, terminando a 25.213,3 punti.
