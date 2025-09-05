Milano 11:22
42.038 +0,12%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:22
9.240 +0,25%
Francoforte 11:22
23.793 +0,10%

Borsa: Giornata cauta per Shanghai (-0,03%)

L'Indice della Borsa di Shanghai termina gli scambi a 3.812,51 punti

Non si allontana dalla parità Shanghai, che mostra un deludente -0,03%, archiviando la seduta a 3.812,51 punti.
