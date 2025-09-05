Milano 17:22
41.587 -0,96%
Nasdaq 17:22
23.553 -0,34%
Dow Jones 17:21
45.333 -0,63%
Londra 17:21
9.203 -0,15%
Francoforte 17:22
23.572 -0,83%

Borsa: Milano in flessione dello 0,36% alle 16:00

Il FTSE MIB tratta a 41.839,53 punti

Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,36% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 41.839,53 punti.
