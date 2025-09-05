Milano
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 17.38
Borsa: Milano in flessione dello 0,36% alle 16:00
Il FTSE MIB tratta a 41.839,53 punti
In breve
,
Finanza
05 settembre 2025 - 16.00
Milano riporta un contenuto ribasso dello 0,36% alle 16:00 e continua le contrattazioni a 41.839,53 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,96%
