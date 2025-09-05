Milano
17:35
41.608
-0,91%
Nasdaq
19:10
23.597
-0,15%
Dow Jones
19:10
45.384
-0,52%
Londra
17:35
9.208
-0,09%
Francoforte
17:35
23.597
-0,73%
Venerdì 5 Settembre 2025, ore 19.27
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,91%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,91%
Il FTSE MIB termina gli scambi a 41.607,81 punti
In breve
,
Finanza
05 settembre 2025 - 17.39
Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,91%, archiviando la giornata a 41.607,81 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,72%
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dell'1,32%
Borsa: Risultato negativo per Parigi, in flessione dello 0,76%
Borsa: Risultato negativo per il Nasdaq-100, in flessione dello 0,79%
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,91%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Milano, in calo dello 0,34%
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,90% alle 16:00
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,80% alle 16:00
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,83% alle 13:00
Borsa: Bene Milano, in crescita dello 0,71% alle 16:00
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,65%
Guide
Sistemi di pagamento: quanti sono, quali sono e come funzionano
Carte, wallet digitali, bonifici, POS, BNPL, buoni pasto, pagamenti da smartphone e in-car: i sistemi di pagamento oggi sono numerosi e sempre più integrati nella vita quotidiana.
leggi tutto