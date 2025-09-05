Milano 17:35
Borsa: Risultato negativo per Milano, in flessione dello 0,91%

Il FTSE MIB termina gli scambi a 41.607,81 punti

Si è mossa in territorio negativo Milano, in ribasso dello 0,91%, archiviando la giornata a 41.607,81 punti.
