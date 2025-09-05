Milano 17:04
Broadcom festeggia trimestre grazie all'AI, titolo in rally

(Teleborsa) - Protagonista Broadcom che mostra un'ottima performance con un rialzo del 10,85%.

A fare da assist alle azioni contribuiscono i numeri del terzo trimestre, superiori alle stime, trainato dalla forza delle sue attività legate all'intelligenza artificiale, networking e VMware.

Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società tech statunitense rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

La tendenza di breve di Broadcom è in rafforzamento con area di resistenza vista a 351,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 332,7. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 369,7.
