Energia, Dal Fabbro (Iren): "Idroelettrico bene strategico da preservare"

(Teleborsa) - "L’idroelettrico
è un bene strategico del Paese, da preservare e difendere. Le realtà che possono gestirlo al meglio sono quelle che lo fanno da decenni, con competenza e responsabilità: le multiutility
". Lo ha dichiarato Luca Dal Fabbro
, Presidente del Gruppo Iren
e di Utilitalia
, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.
"L’accordo recente tra Francia
e Commissione Europea
sull’idroelettrico può rappresentare una chiave molto utile anche per l’Italia. Come accade in Francia, la difesa degli interessi nazionali deve prevalere su una liberalizzazione estrema senza controllo. È stato trovato in Francia un compromesso che tutela sia i produttori e la sicurezza che i consumatori", ha sottolineato.
"Anche in Italia
quindi è fondamentale che in Italia si arrivi, in accordo con il Governo
e con le associazioni di settore come Utilitalia, a una soluzione sulle concessioni idroelettriche che permetta la continuità gestionale – ha aggiunto –. Una continuità che ha dimostrato di essere efficiente, sicura e sostenibile nel tempo".