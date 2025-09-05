Energia, Dal Fabbro (Iren): "Idroelettrico bene strategico da preservare"

Gruppo Iren

(Teleborsa) - "L’è un bene strategico del Paese, da preservare e difendere. Le realtà che possono gestirlo al meglio sono quelle che lo fanno da decenni, con competenza e responsabilità: le". Lo ha dichiarato, Presidente dele di, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio."L’accordo recente trasull’idroelettrico può rappresentare una chiave molto utile anche per l’Italia. Come accade in Francia, la difesa degli interessi nazionali deve prevalere su una liberalizzazione estrema senza controllo. È stato trovato in Francia un compromesso che tutela sia i produttori e la sicurezza che i consumatori", ha sottolineato."Anche inquindi è fondamentale che in Italia si arrivi, in accordo con ile con le associazioni di settore come Utilitalia, a una soluzione sulle concessioni idroelettriche che permetta la continuità gestionale – ha aggiunto –. Una continuità che ha dimostrato di essere efficiente, sicura e sostenibile nel tempo".