Expo Osaka 2025: GeneraliAct4Green si aggiudica il Compasso d'Oro Internazionale

(Teleborsa) -vince per la prima volta ilcon il, risultato di un lavoro molto articolato svolto con ilche ha seguito tutte le fasi progettuali. La cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento ha avuto luogo oggi aled è stata promossa dain collaborazione con il Commissariato Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka. I riconoscimenti sono stati attribuiti a progetti che meglio interpretano il tema dell'Expo:declinato lungo tre direttrici: Saving Lives, Empowering Lives, Connecting Lives.ha ritirato il Compasso d'Oro "per aver saputo evolvere le piattaforme digitali tradizionali in uno spazio di sensibilizzazione e coinvolgimento concreto verso un futuro più sostenibile e inclusivo, promuovendo cultura ecologica e comportamenti responsabili". Il sito web – fa saperein una nota – è il risultato di un lavoro di squadra sinergico e appassionato tra Generali e il gruppo Qubit, che si è occupato della ricerca di mercato, svolta da Gpf; della strategia globale di marca, del naming e della identità visiva, elaborati da Carmi e Ubertis; della creazione dell'eco sistema digitale da parte di The Full Project. Sviluppato per mettere insieme, fin dalla concettualizzazione del progetto, sostenibilità e accessibilità, il sito web GeneraliAct4Green rappresenta un modello di innovazione responsabile. Ogni interazione è intuitiva, personalizzabile sulle esigenze specifiche e le preferenze del visitatore del sito, e rispettosa dell'ambiente grazie all'adozione di pratiche di coding efficienti e di ottimizzazione dei contenuti, oltre all'impostazione di navigazione in dark mode che riduce ulteriormente l'impatto ambientale attraverso modalità di utilizzo che diminuiscono il consumo di energia, acqua ed emissioni di CO2e. Inoltre, GeneraliAct4Green si distingue per la possibilità di monitorare l'evoluzione dei progetti di sostenibilità ambientale in logica data-driven grazie all'Internet of Things, con sensori installati direttamente nelle aree naturalistiche misurandone l'impatto.I progetti premiati in questa edizione, entreranno di diritto a far parte della collezione, custodita ed esposta presso l'Qui, sarà inoltre riproposta laper presentare anche al pubblico italiano il miglior design internazionale. In questa occasione verrà inaugurata la mostra dedicata ai progetti vincitori, visitabile fino al 6 gennaio 2026, offrendo un'opportunità unica di scoperta e approfondimento sui protagonisti di questa edizione del premio."Come Generali, siamo convinti che la sostenibilità – principio ispiratore del nostro piano industriale – debba guidare ogni singola azione, contenuto e progetto. In questo senso, – ha dichiarato– il prestigioso premio ricevuto insieme a un partner d'eccezione come Qubit, ci indica che stiamo andando nella giusta direzione: la protezione del futuro delle nuove generazioni non passa solo da programmi di sostenibilità ambientale, come GeneraliAct4Green, ma anche dagli strumenti che usiamo per raccontarli"."È stato un progetto 3 volte entusiasmante: per aver collaborato con la squadra di Generali, tutti professionali e di grande ispirazione, per aver lavorato a un progetto dalle finalità sociali importanti e innovative, e – ha dichiarato– per aver potuto seguire tutto il percorso, dalla ricerca alla creatività e ai touch point digitali".