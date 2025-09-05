Francoforte: accelera Sma Solar Technology

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per Sma Solar Technology
, che mostra una salita bruciante del 4,20% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Sma Solar Technology
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario tecnico di Sma Solar Technology
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 17,59 Euro con area di resistenza individuata a quota 18,01. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 17,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)