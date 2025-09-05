Francoforte: brillante l'andamento di Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Balza in avanti Jungheinrich Ag Pref
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,42%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Jungheinrich Ag Pref
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di breve periodo di Jungheinrich Ag Pref
evidenzia un declino dei corsi verso area 30,1 Euro con prima area di resistenza vista a 30,68. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 29,74.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)