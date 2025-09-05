Francoforte: in calo Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Retrocede Redcare Pharmacy N.V
, con un ribasso del 2,02%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Redcare Pharmacy N.V
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 72,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 74,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 71,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)