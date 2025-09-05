Francoforte: positiva la giornata per Evotec

Evotec

(Teleborsa) - Seduta positiva per, che avanza bene del 3,61%.Il movimento di, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,801 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,983. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,693.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)