Francoforte: positiva la giornata per Evotec

(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec
, che avanza bene del 3,61%.
Il movimento di Evotec
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il quadro tecnico di Evotec
segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,801 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,983. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,693.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)