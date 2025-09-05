Milano 13:30
42.081 +0,22%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:30
9.245 +0,31%
Francoforte 13:30
23.822 +0,22%

Francoforte: positiva la giornata per Evotec

Migliori e peggiori
Francoforte: positiva la giornata per Evotec
(Teleborsa) - Seduta positiva per Evotec, che avanza bene del 3,61%.

Il movimento di Evotec, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Germany MDAX, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il quadro tecnico di Evotec segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 5,801 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 5,983. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 5,693.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```