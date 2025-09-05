Milano 9:11
Germania, ordini industria scendono a sorpresa a luglio

(Teleborsa) - Scendono a sorpresa gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di luglio 2025. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un decremento degli ordinativi del 2,9% su base mensile dopo il -0,2% registrato il mese precedente (rivisto da un preliminare -1%). La revisione è dovuta ai dati corretti successivamente comunicati da una grande azienda del settore automobilistico, spiega Destatis.

Le attese degli analisti erano per un incremento dello 0,5%.

Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente gli ordinativi risultano ora in calo del 3,4% contro il +1,7% segnalato il mese precedente.

Nel dettaglio, gli ordini domestici sono scesi del 2,5%, mentre quelli esteri hanno registrato un calo del 3,1% (quelli dall'Eurozona sono aumentati del 3,8% e quelli dai Paesi terzi sono scesi del 2,8%).
