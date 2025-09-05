Milano 17:35
41.608 -0,91%
Nasdaq 20:56
23.602 -0,13%
Dow Jones 20:56
45.392 -0,50%
Londra 17:35
9.208 -0,09%
Francoforte 17:35
23.597 -0,73%

Kenvue scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda che vende i prodotti per la cura della persona, che esibisce una variazione percentuale negativa del 7,21%.

La tendenza ad una settimana di Kenvue è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Kenvue, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,04 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 20,39. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,01.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
