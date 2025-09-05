Libri scolastici, Altroconsumo: 190 euro per le medie e 279 per le superiori, aumenti del 9% dal 2019

(Teleborsa) - Nel 2025, secondo le stime dell’(AIE), le famiglie italiane dovranno mettere in conto in mediaper leper i, con cifre intermedie per tecnici (241 euro) e professionali (167 euro). Si tratta di aumenti dell’1,7-1,8% rispetto al 2024, in linea con l’stimata dall’Istat per luglio. Se guardiamo però agli ultimi anni, il quadro cambia: tra il 2020 e il 2024 i prezzi dei libri sono cresciuti dell’8% alle medie e del 9% alle superiori, arrivando a pesare fino a 1.200 euro per l’intero ciclo scolastico delle superiori. Un trend che ha attirato l’attenzione dell’Antitrust, che ha avviato un’indagine sul settore.Storicamente, ihanno seguito l’andamento dell’. Ma dal 2023ha fatto notare una discontinuità: quell’anno i prezzi sono aumentati del 4,9%, e nel 2024 del 3,8% a fronte di un’inflazione all’1%. Anomalie che pesano sulle famiglie, già provate da spese concentrate proprio a settembre.L’indagine del Garante evidenzia inoltre ledell’editoria scolastica italiana: poche case editrici dominano il mercato, nuove edizioni con modifiche minime rendono difficile riutilizzare i testi, mentre il digitale resta marginale, ostacolato da scarse dotazioni tecnologiche e formazione insufficiente degli insegnanti. Per contenere i costi, cresce il ricorso alche vale circa 150 milioni di euro. Secondo i dati, una famiglia su tre sceglie testi di seconda mano, ma anche questa strategia è spesso frenata dalle continue nuove adozioni.Sul, una proposta in arrivo con lamira a introdurre una detrazione fiscale del 19% per l’acquisto dei libri scolastici, ma solo per le famiglie con Isee basso e con tetti di spesa limitati. Altroconsumo chiede che la misura sia estesa con soglie più adeguate, per garantire un reale sollievo in vista di futuri aumenti."La spesa per i libri scolastici resta un peso significativo per le famiglie italiane, che aumenta di anno in anno e che cresce inevitabilmente quando ci sono più figli – ha spiegato, Responsabile Relazioni esterne di Altroconsumo –. Peraltro, si tratta di una spesa necessaria per frequentare la scuola dell’obbligo che ricordiamo va dai sei ai 16 anni. Poi fino ai 18 anni esiste comunque l’obbligo formativo (se non a scuola frequentando altri corsi). Il Governo sta valutando di estendere la detrazione fiscale del 19% (prevista ora per altre spese scolastiche come gite, corsi, tasse di iscrizione) anche ai libri, con limiti di reddito Isee e tetti di spesa. Noi crediamo che ildebba essere garantito a tutti soprattutto ai: chiediamo per questo che sia prevista nella prossima Legge di Bilancio per le famiglie una detrazione per l’acquisto dei libri scolastici con un tetto di spesa adeguato per tener conto anche di eventuali nuovi aumenti".