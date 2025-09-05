Milano 11:24
42.051 +0,15%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 11:24
9.241 +0,26%
Francoforte 11:24
23.801 +0,13%

Londra: brillante l'andamento di Ocado Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Ocado Group
Seduta positiva per il rivenditore online di prodotti alimentari, che avanza bene del 2,12%.
Condividi
```