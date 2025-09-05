Mediobanca, Gruppo Lucchini vende azioni per 14,8 milioni di euro

(Teleborsa) - Gilpar
, società del Gruppo Lucchini, ha venduto 170.457 azioni Mediobanca
il 4 settembre 2025. Il prezzo medio ponderato è stato pari a 19,28447 euro, per un controvalore di circa 3,3 milioni di euro.Sinpar
, altra società del Gruppo Lucchini, ha venduto 597.018 azioni
Mediobanca, sempre nella seduta di ieri. Il prezzo medio ponderato è stato pari 19,26453 euro, per un controvalore di circa 11,5 milioni di euro.
Il Gruppo Lucchini, secondo l'ultimo aggiornamento al 30 agosto, aderiva al patto di consultazione dei soci
Mediobanca con complessive 3.037.805 azioni, pari al 5,40% del patto e allo 0,37% del capitale sociale della banca. Il 3 settembre ha poi venduto
1,2 milioni di azioni.