New York: in acquisto Baxter International

(Teleborsa) - Protagonista il produttore di dispositivi medici e farmaci
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,94%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Baxter International
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Baxter International
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 23,88 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 24,86 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 23,25.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)