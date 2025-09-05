Milano 13:32
42.076 +0,21%
Nasdaq 4-set
23.633 0,00%
Dow Jones 4-set
45.621 +0,77%
Londra 13:32
9.245 +0,31%
Francoforte 13:32
23.822 +0,22%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Technoprobe

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che avanza bene del 2,37%.

Il trend di Technoprobe mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 6,587 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 6,792. Il peggioramento di Technoprobe è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 6,468.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
